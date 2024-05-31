В Самарской области иномарка съехала с дороги, пострадали трое

117

31 мая в 5 часов 1 минуту на пульт связи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1081 километре трассы М-5. На место вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и экипаж ОГИБДД. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел съезд с дороги автомобиля Porsche Cayenne.

3 человека (водитель и два пассажира) были отправлены в Сергиевскую центральную районную больницу для осмотра. Пожарные-спасатели произвели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"