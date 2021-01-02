В Самарской области эвакуировали рыбаков с поломанной мотолодки

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1 января в протоке озера Щучье в Безенчукском районе произошла поломка мотора аэролодки.

В плавсредстве находились два человека. Самостоятельно устранить повреждение мотора у них не получилось. Тогда они обратились за помощью к спасателям. В 12.10 на проведение поисково-спасательных работ в протоки озера Щучье и эвакуации со льда на берег рыбаков была отправлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск на аэроглиссере «Патруль». Поиски продолжались более двух часов. В 14.40 рыбаков доставили на правый берег реки Волга, где у них находился автомобиль, сообщает ПСС по Самарской области.