В Самарской области движение поездов приостановили из-за взрыва на мосту

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Взрыв произошел на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском в Самарской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Около 5 часов утра произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановлено", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, повреждены ограждение и конструкции опоры моста возле берега.

А как сообщает РИА Новости, на железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили агентству в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района.

"Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда — Чапаевск", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, о пострадавших пока неизвестно. На место выехала оперативная группа.