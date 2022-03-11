В Самарской области должнику не удалось скрыть от приставов автомобиль

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В Хворостянском районе благодаря бдительности при несении службы судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержан должник, который длительное время уклонялся от погашения задолженности по штрафам.

При осуществлении пропускного режима в здании суда судебным приставом по ОУПДС был установлен мужчина, который уклонялся от погашения задолженности по нескольким исполнительным производствам, большую часть из которых составляют производства по взысканию административных штрафов. Общая сумма долга нарушителя составляет 337 тысяч рублей.

Cтало известно, что он игнорирует законные требования судебного пристава-исполнителя о явке на прием и предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Судебным приставом по ОУПДС должник был незамедлительно препровожден в отделение судебных приставов Хворостянского района Самарской области, где в отношении него был составлен протокол по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Также судебный пристав-исполнитель потребовал предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста. Однако мужчина сообщил, что машины у него сейчас нет.

На слово сотрудники Службы должнику не поверили и провели осмотр автостоянки около здания суда, где и было установлено автотранспортное средство «Toyota Camry», принадлежащее мужчине. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста иномарки.

Должнику разъяснили, что на оплату долга у него есть 10 дней. В случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию.