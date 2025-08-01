В Самарской области директора фирмы обвиняют в невыдаче зарплаты

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, оказывающей услуги по продаже строительных материалов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года обвиняемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам организации на общую сумму более 870 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.