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В Самарской области девочка провалилась в колодец

28 июня 2022 09:42
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В Самарской области девочка провалилась в колодец

В Самарской области выясняют детали происшествия, в результате которого пострадал ребенок. Детали сообщили представители региональной прокуратуры.

— 26 июня в Кинеле упала в колодец 12-летняя девочка. Инцидент произошел на пересечении улиц Полевой и Демьяна Бедного, — пояснили в надзорном ведомстве.

Девочку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушиб левой голени. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Теперь сотрудники прокуратуры проверяют работу коммунальных служб, а именно: как они соблюдали требования законодательства в сфере ЖКХ, пишет 63.ру.

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