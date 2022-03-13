в Самарской области дали прогноз весеннего половодья-2022

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В Самарской области вскрытие рек ото льда ожидается в третьей декаде марта — начале апреля. Вопросы, касающиеся паводка-2022, обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

— При интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение значений опасной отметки на реках Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Сызранка, Чагра. Запасы воды в снеге в бассейнах рек на 5 марта составляют от 132 до 167% (в прошлом году — 96–141%). Глубина промерзания почвы в среднем по области — 27 см при норме 82 см. По прогнозу максимальных уровней весеннего половодья, возможно подтопление населенных пунктов в 15 районах области. Следует учесть, что предупреждение составлено по верхней границе прогноза, — сообщил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексея Веселова, сейчас специалисты обследуют реки на предмет образования ледовых заторов, готовят пункты временного размещения населения, создают необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в зоне возможного подтопления.

— В период паводка будем проводить ежедневный мониторинг уровня воды в реках на территориях населенных пунктов и потенциально опасных гидротехнических сооружений. Также будем проверять бесхозные ГТС, уровень безопасности которых расценивается как пониженный, — отметил Алексей Веселов.

К слову, в конце марта прошлого года под угрозой подтопления находились 30 населенных пунктов. Под водой оказались несколько мостов, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана