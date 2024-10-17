В Самарской области через фиктивные браки регистрировали мигрантов

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УФСБ России по Самарской области пресечена незаконная деятельность преступной группы, причастной к организации на территории Самарской области канала незаконной миграции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое жителей г. Кинеля организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан путем регистрации фиктивных браков с гражданками РФ, чем содействовали выходцам из Центральноазиатских республик в необоснованном увеличении установленного российским законодательством срока пребывания на территории Российской Федерации. При этом иностранные граждане находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени.

Подозреваемые задержаны, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершения данного преступления.