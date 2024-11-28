В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли трое, включая младенца

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Прокурором Красноярского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель трех человек.

По версии следствия, 26 июля 2024 года водитель грузового автомобиля DAF FT XF на автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград отвлекся от управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем TANK.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончались на месте 37-летний водитель внедорожника, 39-летний пассажир и его 2-летняя дочь, проживавшие в г. Кинеле.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красноярский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.