В Самарской области автомобилистка врезалась в ЛЭП, пострадали взрослый и ребенок

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ДТП произошло 10 января в Ставропольском районе. Женщина 1989 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-11193», двигался по автодороге «Волжский-Курумоч–М5«Урал» со стороны автодороги М-5 «Урал» в направлении п. Волжский.

В пути следования, в условиях снегопада, не выбрала безопасную скорость движения, допустила выезд на правую обочину по ходу своего движения с последующим наездом на препятствие (столб ЛЭП). В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля и несовершеннолетняя пассажирка 2013 года рождения, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.