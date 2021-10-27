В Самарской области автобус столкнулся с грузовиком

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26 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Красноярском районе. Мужчина 1964 года рождения, стаж вождения которого составляет 26 лет, двигался на малотоннажном автобусе «ГАЗель» на 1021 км автодороги М-5 «Урал» со стороны г. Ульяновска в сторону г. Москвы. По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог, водитель не уступил проезд транспортному средству, двигавшему по главной дороге, вследствие чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», под управлением водителя 1976 года рождения, который двигался со стороны г. Москвы в направлении г. Самары. В результате ДТП, в ближайшее медицинское учреждение были доставлены два пассажира автобуса - мужчина 1985 и женщина 1964 года рождения, сообщает облМВД.