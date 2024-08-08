В Самарской области 8 августа предупреждают об опасности солнца

159

Уровень ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений.

По данным сервиса Gismeteo, 8 августа в 13:00 УФ-индекс поднимется до семи баллов. Синоптики подчеркивают, что восприимчивость к ультрафиолетовому излучению зависит от типа кожи. Наиболее чувствительны к Солнцу люди европейского типа. Для них защита требуется уже при индексе 3, а 6 баллов уже считаются опасным показателем.



Специалисты также отмечают, что чрезмерный загар всегда граничит с ожогом. Ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК в клетках кожи, пишет Сова.

- Защитная система организма не может справиться с таким агрессивным воздействием. Это снижает иммунитет, повреждает сетчатку глаз, вызывает старение кожи и может привести к раку, - говорится на метеорологическом сайте.