В Самарской области 66 пропавших человек нашли погибшими в 2024 году

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В Самарской области поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за 2024 год

В регионе 2024 год стал рекордным по поискам.

В 2024 году в Самарской области волонтеры приняли 1133 заявки на поиск. Из них 737 человек нашли живыми, а 66 погибшими. Не найдено 89 человек. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«В регионе 2024-й снова дал рекорд по поискам. 158 раз отряд искал не пропавшего, а родственников дезориентированного человека», – рассказали в пресс-службе.

127 раз добровольцы отряда организовывали полномасштабные поисково-спасательные работы на местности. 95 раз экипажи выполняли автономные задачи, без формирования штаба поиска.

Еще 328 раз розыск шел в информационном режиме, когда распространялась информация о пропаже, собиралась масса данных от служб и свидетелей. Только в декабре 2024-го было подано 69 заявок, из них найден живым 41 человек, погибшими – трое, а вообще не найдены – 12, пишет Самара-КП