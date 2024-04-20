В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд

72

Абсолютный температурный максимум был превышен в 12 населенных пунктах губернии.

Как сообщили в Приволжском УГМС, в субботу жарче всего было в Кинель-Черкассах: на метеостанции зафиксировали показатель в 29,6 °С. Эта цифра побила рекорд 1973 года, когда термометры показывали 26,1 °С.

В трех населенных пунктах температура побила рекорд 1935 года: в Клявлине воздух прогрелся до 28,2 °С против 23,8 °С, в Сызрани термометры показали 26,2 °С, что на 1,6 выше прежнего показателя, а в Безенчуке - 28,9 °С вместо 26,1 °С.

Аномальная жара установила и новый максимум в Самаре, обновив показатель 2012 года на 4,1 °С: метеостанция зафиксировала 28,4 °С. В Тольятти показатель 1982-го увеличился на 3,6 °С, достигнув 28,4 °С.

Также обновились рекорды в Челно-Вершинах, Аглосе, Ново-Девичьем, Авангарде, Большой Глушице и Серноводске, пишет Сова.