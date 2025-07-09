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В Самарской области пятеро граждан незаконно легализовали мигрантов

9 июля 2025 10:18
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В Самарской области пятеро граждан незаконно легализовали мигрантов

В ходе работы по линии  борьбы с незаконной миграцией УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная  деятельность преступной группы, причастной к организации масштабной схемы незаконной легализации иностранцев на территории Российской Федерации.

Установлено, что пятеро граждан РФ, действуя по предварительному сговору, в рамках деятельности коммерческой организации способствовали беспрепятственному прохождению иностранными гражданами экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ без фактического подтверждения соответствующих знаний.

В результате данных противоправных действий более 100 иностранных граждан неправомерно приобрели право пребывать на территории России сверх срока, определенного законодательством.

Решением Советского районного суда г. Самары все пятеро фигурантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2 лет 9 месяцев со штрафами на общую сумму 650 тыс. рублей. Холов Х.Х. и Балтабаев Ш.К. приговорены к отбыванию наказания в исправительном учреждении общего режима,
 в отношении трёх остальных фигуранток решение о лишении свободы
 принято условно. Приговор вступил в законную силу.

 

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