В Самарскую область не пустили 18 тонн сухофруктов

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Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в ходе взаимодействия с Приволжским Таможенным Управлением была предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии фиников количестве 18 тонн.

Продукция ввозилась в Российскую Федерацию из Республики Казахстан.

Фитосанитарный сертификат, выданный НОКЗР Республики Казахстан и сопровождающий продукцию признан не подтверждающим соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям, так как был выдан на другую подкарантинную продукцию.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, продукция возвращена в Республику Казахстан.

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