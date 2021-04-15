В Самаре Toyota Land Cruiser столкнулся с трамваем, отлетел в столб и перевернулся

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14 апреля, вечером, в Самаре произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Советской и Енисейской.

По информации ГИБДД 43-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с трамваем. После этого автомобиль отбросило на световую опору, затем машина перевернулась.

Водитель автомобиля, водитель трамвая и никто из пассажиров трамвая не пострадал. По факту произошедшей аварии проводится проверка, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru