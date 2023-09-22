В Самаре Mitsubishi сбил женщину

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21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 19:20 в Советском районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, двигался по ул. 22 Партсъезда в направлении пр. Карла Маркса. Напротив дома 154 «А» совершил наезд на женщину-пешехода 1958 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо. С места ДТП женщина-пешеход госпитализирована.