В Самаре болельщик выбежал на футбольное поле во время матча с «Краснодаром»

"В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами «Крылья Советов» и «Краснодар»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Кировском районе областного центра. Гражданин одного из государств ближнего зарубежья, присутствуя на игре в качестве зрителя, преодолел ограждение и проник на поле, создав препятствие для продолжения матча. Работники стадиона не дали правонарушителю скрыться и передали сотрудникам полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что задержанный, который в тот день отметил 18-летие, находится на территории нашей страны с нарушением установленного режима пребывания. В отношении него составлены протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания).

Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: pxhere.com