Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги
В РФ с 25 сентября начнется эксперимент по маркировке туалетной бумаги
Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В Самаре болельщик выбежал на футбольное поле во время матча с «Краснодаром»
Представлен электромобиль Молния, который на 70% состоит из российских запчастей
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Причина пожара – непотушенный костер.
Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве
Причина - ремонт на участке Средневолжская - Козелковская.
4 октября 11 пригородных поездов изменят время движения
В квартире на 4 этаже обнаружили двух погибших мужчин. Еще один мужчина пострадал.
В Сызрани горела квартира в МКД на улице Новостроящаяся
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре болельщик выбежал на футбольное поле во время матча с «Краснодаром»

23 сентября 2025 22:33
214
Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

"В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами «Крылья Советов» и «Краснодар»", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. 

Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Кировском районе областного центра. Гражданин одного из государств ближнего зарубежья, присутствуя на игре в качестве зрителя, преодолел ограждение и проник на поле, создав препятствие для продолжения матча. Работники стадиона не дали правонарушителю скрыться и передали сотрудникам полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что задержанный, который в тот день отметил 18-летие, находится на территории нашей страны с нарушением установленного режима пребывания. В отношении него составлены протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания).

Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут.
23 сентября 2025, 22:02
В Самаре неправильная парковка блокирует вывоз мусора
Экипажи вынуждены пропускать проблемные адреса, чтобы не пострадал весь маршрут. Общество
150
МЧС уже давно взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области, и сейчас они ищут новые формы сотрудничества.
23 сентября 2025, 19:35
ГУ МЧС СО: подписано соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребёнка региона
МЧС уже давно взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области, и сейчас они ищут новые формы сотрудничества. Общество
160
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
23 сентября 2025, 17:20
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения. Общество
219
В центре внимания
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
256
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
272
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
257
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
521
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
249
Весь список