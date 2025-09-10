в Самаре житель выбросил холодильник в мусорный контейнер

177

В Самаре вновь обострилась проблема неправильной утилизации крупногабаритных отходов. На этот раз в обычном мусорном контейнере обнаружили целый холодильник, что вызвало недоумение у специалистов регионального министерства природы.

Через свой телеграм-канал ведомство обратило внимание на вопиющий случай: «Как по версии хозяина холодильника мусоровоз должен разгрузить контейнер?». В министерстве напомнили, что для крупногабаритных отходов существуют специальные отсеки, а подобные действия являются административным нарушением с штрафом до 3 тысяч рублей.

Ситуация осложняет работу коммунальных служб – водителям мусоровозов приходится тратить дополнительное время на извлечение неподходящих предметов. Ранее экипажи уже сталкивались с необходимостью доставать из контейнеров самокаты и пылесосы, но холодильник стал новым «рекордом» недобросовестных жителей.

Специалисты призывают горожан складывать крупногабаритные отходы рядом с контейнерами или в специальные отсеки, а не закидывать их в баки. Для вывоза такой техники предусмотрен отдельный спецтранспорт, который работает по особому графику. Правильная сортировка отходов позволяет оптимизировать работу коммунальных служб и сохранить дворы в чистоте, пишет Самара-МК.

ФОТО: МИНПРИРОДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ