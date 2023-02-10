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В Самаре женщина шла на красный свет и попала под машину

10 февраля 2023 12:01
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В Самаре женщина шла на красный свет и попала под машину

9 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 17:01 в Промышленном районе Самары. Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi Lancer», следовал со стороны ул. Литвинова в направлении Заводского шоссе. Напротив дома № 21к1 по ул. Земеца допустил наезд на женщину-пешехода 1964 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортного средства. 58-летняя женщина-пешеход госпитализирована.

Теги: ДТП

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