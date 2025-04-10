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В Самаре землю под спортклуб незаконно использовали для стройки жилья

10 апреля 2025 13:28
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В Самаре землю под спортклуб незаконно использовали для стройки жилья

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с землями площадью 1,1 га в Самаре. Решение приняли силовики по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Надзорное ведомство установило, что в 2020 году ООО «Скиф» по договору купли-продажи с муниципалитетом приобрело право собственности на земельный участок с тремя объектами капитального строительства. Предполагалось, что в них разместится спортивный клуб.

Прокуратура выяснила, что компания обосновала необходимость покупки земли для целевого использования и незаконно завладела территорией для постройки многоэтажного дома. Для этого в 2023 году она обратилась за разрешением на строительство в региональный минстрой.

До этого в 2018 году фирма незаконно получила право собственности на участок площадью 400 кв. м. Изначально указанная территория в льготном порядке была предоставлена ветерану Великой Отечественной войны под садоводство, но владелец скончался, и земля досталась указанной организации.

Чтобы получить прибыль, фирма объединила два участка в один. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возврате участка в муниципальную собственность. Заявление было удовлетворено, пишет Коммерсантъ-Волга.

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