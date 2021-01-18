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В Самаре закрыли незаконный игровой клуб

18 января 2021 10:36
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В Самаре закрыли незаконный игровой клуб

Правоохранители в Самаре получили оперативную информацию о том, что в одной из квартир дома на ул. Киевской в Железнодорожном районе областного центра, функционирует незаконное игорное заведение.

Полицейские при силовой поддержке бойцов "СОБР" Управления Росгвардии по Самарской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что по данному адресу, на съемной квартире,  действительно располагался игровой клуб. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности –  ранее не судимый и безработный житель Большеглушицкого района Самарской области 1988 года рождения, компьютерное оборудование изъято.

По данному факту СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, пишет облМВД. 

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