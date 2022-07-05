В Самаре загорелся бизнес-центр на Московском шоссе

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Во вторник, 5 июля 2022 года, в областной столице произошло ЧП. Ближе к вечеру вспыхнуло здание социально-делового центра на Московском шоссе. Информацию о происшествии сообщили очевидцы. Они также поделились видеозаписью с места событий.

На кадрах не видно огня, однако заметно сильный черный дым. Задымление сфокусировано в районе первых этажей центра. Очевидцы предполагают, что именно там находился очаг возгорания. Жители также отмечают, что это не первый пожар, произошедший в «Монте Роза», пишет Самара-КП.

Отметим, что официальная информация о пожаре в настоящий момент не поступала. О пострадавших также не сообщается.