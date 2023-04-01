В Самаре задержан автобусный дебошир

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28 марта в отдел полиции У МВД России по г. Самаре поступило заявление от кондуктора автобуса маршрута 41, по факту нанесения ему телесных повреждений неизвестным пассажиром.

Сотрудники полиции опросили заявителя, установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса.

По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными полиции установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель г. Самары 1996 года рождения.

Отделом дознания отдела полиции Кировского района Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ " Хулиганство ". Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.