В Самаре заблокированы сайты по продаже дипломов инженерам и судоводителям

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Инициатором этих санкций выступила Куйбышевская транспортная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, Куйбышевской транспортной прокуратурой по результатам мониторинга сети Интернет выявлены десять сайтов, на которых размещены незаконные предложения о приобретении дипломов о среднем профессиональном и высшем профессиональном образовании инженера по охране труда, в сфере воздушного транспорта (диплом орнитолога), а также документов на право управления судами внутреннего водного транспорта без прохождения обязательного обучения и сдачи экзаменов.

«Вход на указанные ресурсы был свободный, регистрация пользователей для доступа не требовалась. Указанная информация вводит в заблуждение граждан относительно возможности, допустимости приобретения и использования указанных дипломов без прохождения соответствующих экзаменационных испытаний. Такая информация побуждает к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного статьей 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), способствует их совершению. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность», — сообщает ведомство.

Куйбышевский транспортный прокурор обратился в суд с исками в защиту неопределенного круга лиц о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, пишет Обозрение.