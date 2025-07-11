В Самаре за сутки утонули двое

102

ЧП произошло в четверг, 10 июля, в Красноглинском районе. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В жаркие летние дни все больше людей выбирают для отдыха пляжи и места у воды. Это способствует увеличению количества происшествий на водоемах. Так, за прошедшие сутки случились две трагедии:

- днем 10 июля у Ладьи спасатели достали из Волги тело погибшего 25-летнего мужчины;

- поздно вечером утонувшего 40-летнего мужчину водолазы подняли со дна озера Белого в Красноглинском районе, пишет Сова.