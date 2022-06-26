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В Самаре за один день сбили двоих пешеходов

26 июня 2022 13:52
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В Самаре за один день сбили двоих пешеходов

25 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Железнодорожном районе Самары в 01:45. Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Kia Rio», двигаясь по улице Революционная со стороны улицы Аэродромная в направлении улицы Мориса Тореза, при повороте на улицу Мориса Тореза допустил наезд на пешехода 1992 года рождения, который пересекал на электросамокате проезжую часть ул. Мориса Тореза на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход,  который был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 17:50. Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «BMW» в составе с прицепом, следовал по улице Советской Армии со стороны реки Волга, в направлении улицы 3-я просека. Напротив дома 7 Б по улице Советской Армии, допустил наезд на женщину-пешехода 1983 года рождения, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении с автомобилем. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

 

Теги: ДТП

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