В Самаре выявлен факт фальсификации протокола общего собрания собственников многоквартирного дома

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Прокуратурой Красноглинского района г. Самары проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства, в ходе которой выявлен факт фальсификации протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.

Установлено, что управление домом № 25а по ул. С. Лазо в г. Самаре осуществляет ООО «УК НОВАЯ», выбранная в июле 2023 года общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Прокурорская проверка показала, что собственники жилых помещений, указанные в протоколе общего собрания в числе проголосовавших, фактически в голосовании не участвовали, протокол не подписывали.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 327 УК РФ (подделка документов).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.