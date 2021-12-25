В Самаре выросло количество бродячих собак

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Счетная палата Самарской области проверила, как в регионе используют бюджетные деньги на решение проблемы бездомных животных. Ситуация оказалась неоднозначной.

Аудиторы выяснили, что в Самаре за последние два года количество бродячих животных не уменьшилось, а, напротив, — увеличилось.

— В 2019 году численность бесхозных собак и кошек составляла примерно 8 тысяч. В 2021 году цифра выросла до 9,4 тысячи голов, — сообщили представители Счетной палаты.

В городской администрации объясняют, что это объективная ситуация. Ведь изменилась система обращения с бездомными животными. Раньше большинство пойманных бродяжек подвергали эвтаназии. Теперь же работа устроена иначе.

— После получения заявки бродячих собак отлавливают и доставляют в приют. Животных стерилизуют, вакцинируют от бешенства. После собака получает маркировку, и ее возвращают на прежнее место обитания в соответствии с федеральным законом № 498. Повторно чипированных животных уже не отлавливают, — пояснила мэр Самары Елена Лапушкина.

Сейчас городские власти ищут подрядчика на отлов бездомных животных в 2022 году. Работы оценили в 27 миллионов 352 тысячи 40 рублей 76 копеек, пишет 63.ру.