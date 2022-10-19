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В Самаре вынужденно сел летевший из Москвы в Узбекистан самолет

19 октября 2022 11:10
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В Самаре вынужденно сел летевший из Москвы в Узбекистан самолет

Летевший из Москвы в узбекский город Ургенч самолет экстренно сел в Самаре. Об этом 19 октября сообщило АО Uzbekistan Airports.

«Самолет SSJ-100, выполняющий рейс AZO-7059 авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва – Ургенч, совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира», — говорится в Telegram-канале компании.

В связи с вынужденной посадкой рейс, который должен был приземлиться в 7:35 по местному времени, задерживается. Прибытие в аэропорт Ургенч запланировано на 10:15.

Обратный вылет состоится в 11:00 по местному времени, приземление в аэропорту Внуково запланировано на 13:00 мск., пишут "Известия".

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