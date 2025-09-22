Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
В Самаре вынесли приговор производителям смертельного «Мистера Сидра»

22 сентября 2025 12:26

22 сентября 2025 12:26
141
в Самаре вынесли приговор производителям смертельного «Мистера Сидра»

В понедельник, 22 сентября, суд Красноглинского района Самары решил судьбу двух производителей скандального напитка «Мистер Сидр». Приговор вынесли Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну, пишет 63.ру.

По версии следствия, в 2023 году Анар Гусейнов организовал в Самаре производство сидра. Ради ускорения процесса он решил добавлять в растворимый сок этиловой спирт.

«К производству Гусейнов привлек своего знакомого Артема Айрапетяна. По предварительному сговору, тот приобрел не менее 4 тысяч литров спирта без документов, подтверждающих легальность его происхождения. Сообщники предполагали, что это этиловый спирт. Однако это был метанол, украденный со складов ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в обвинительном заключении.

Приобретенный спирт использовали в приготовлении 48 тысяч литров сидра под марками «Мистер сидр» и «Лето сидр». Обвиняемым удалось реализовать 30 тысяч литров готовой продукции в Самарской, Курганской, Нижегородской, Пензенской, и Ульяновской областях, в Удмуртии и Марий Эл. По подсчетам правоохранителей, от отравления метанолом скончались 50 человек и 66 пострадали.

Анар Гусейнов признал вину во всем, кроме части про предварительный сговор. Артем Айрапетян заявил, что его действия неверно квалифицировали. Адвокат указал, что непосредственно в создании сидра его подзащитный не участвовал, как и в хранении, перевозке и сбыте.

«Суд признал обоих виновными. Гусейнова приговорили к 9 годам в колонии общего режима, Айрапетяна — к 8 годам в колонии общего режима. Статья УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть“. В пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда. С Гусейнова — по 600 тысяч рублей, с Айрапетяна — по 400 тысяч рублей», — такое решение суда сообщил корреспондент 63.RU, присутствовавший на приговоре.

