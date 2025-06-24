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В Самаре возбуждено уголовное по факту нападения водителя скорой помощи на пенсионера

24 июня 2025 23:20
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Водитель скорой помощи причинил телесные повреждения пенсионеру, которому понадобилась медицинская помощь.

В Самаре возбуждено уголовное по факту хулиганских действий в отношении пенсионера. 24 июня в соцмедиа размещена информация  о том, что  в Самаре водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения пенсионер и ему понадобилась медицинская помощь. Происшествие зафиксировано на видео.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области  Павла Олейника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

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