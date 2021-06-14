В Самаре возбуждено уголовное дело о гибели рабочего при обрушении стены

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Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 14 января 2021 года при проведении рабочими одной из строительных организаций ремонтных работ по усилению проемов в нежилом помещении, расположенном по улице Авроры в Советском районе города Самары, произошло обрушение кирпичной кладки. В результате произошедшего один из рабочих скончался, второй получил травмы.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.