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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, водитель в больнице

1 мая 2024 11:22
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В Самаре Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, водитель в больнице

Сегодня, 1 мая, в 07.55 водитель мужчина, 2004 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Golf, ехал по Московскому шоссе от ул. Аврора в сторону ул. Врубеля. Напротив дома 15б он совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением водителя мужчины, 1973 г.р., который следовал во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля Volkswagen Golf с тяжелыми травмами доставлен в одну из городских больниц.

Теги: ДТП

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