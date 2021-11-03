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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель врезался в столб и перевернулся

3 ноября 2021 12:59
107
В Самаре водитель врезался в столб и перевернулся

Еще одно ДТП 2 ноября произошло в 21:10 в Самаре.

Водитель 1995 года рождения, стаж вождения которого составляет 8 лет, двигался на автомобиле «Ford Focus» по ул. Бакинской со стороны ул. Медицинской в направлении ул. Торгового переулка. По предварительной информации, он не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего в районе д. № 19 по ул. Бакинской совершил наезд на препятствие (столб), с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, девушка 1995 года рождения, она была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение.   

Теги: ДТП

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