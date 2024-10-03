В Самаре водитель врезался в металлический отбойник и уехал

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В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники полиции в одном из пабликов социальной сети выявили видеозапись, на которой водитель передвигался по дороге областной столицы, в нарушении Правил дорожного движения, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции проведена проверка и установлено, что 28 сентября, мужчина, 2002 года рождения, управляя транспортным средством LADA Granta, допустил наезд на препятствие, в виде металлического отбойного барьера, после чего в нарушении п.п. 2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого он является.

Сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), которой влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Районным судом Красноглинского района 22-летний водитель признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год.