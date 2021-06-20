В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны

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19 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло на территории Советского района областного центра в 17:10. Водитель автомобиля иностранного производства - мужчина 1996 г.р. (с лета 2020 года к административной ответственности привлекался более 10 раз), в районе строения № 5Б по улице Заводское шоссе, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, с последующим наездом на железнодорожные вагоны, стоявшие в месте отстоя. Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД.