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В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны

20 июня 2021 11:05
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В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны

19 июня на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло на территории Советского района областного центра в 17:10. Водитель  автомобиля иностранного производства - мужчина 1996 г.р. (с лета 2020 года к административной ответственности привлекался более 10   раз), в районе строения № 5Б по улице Заводское шоссе, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, с последующим наездом на железнодорожные вагоны, стоявшие в месте отстоя. Водитель автомобиля  доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД. 

Теги: ДТП пострадавшие

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