В Самаре водитель во дворе сбил ребенка

Я нашел ошибку
Главные новости:
На  «Солидарность Самара Арене» пройдет финал Кубка Губернатора по компьютерному спорту среди студентов
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
В этом году на поддержку областного бизнеса привлечено более 15 миллиардов рублей федеральных средств
Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
В регионе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках автодороги Р-229
Они помогают заботиться о жителях региона с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
В этом году в медучреждения региона поступили 4 внедорожника на базе «LADA Travel»
Правонарушителем оказался житель Тамбовской области.
Сызранские транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда
Специальные профилактические мероприятия и акции, ориентированные на формирование личной культуры безопасности на ж/д переездах, будут проведены на всем полигоне Куйбышевской магистрали.
На Куйбышевской железной дороге стартовал месячник «Внимание, переезд!»
В основном жители губернии не забрали закладные, квитанции и договоры.
Росреестр СО: самарцы забыли забрать более 500 тысяч пакетов документов на недвижимость
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
21 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель, гололедица
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.12
0.17
EUR 96.77
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре водитель во дворе сбил ребенка

20 ноября 2023 13:59
131
В Самаре водитель во дворе сбил ребенка

19 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 15:15 час. 56-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, нарушил требования п. 8.12 ПДД РФ и возле д. 110Д на ул. 5-я просека, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 4-летнего пешехода, который двигался по дворовому проезду - находился на прогулке, в сопровождении родителей. Ребенку после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение. Информация о произошедшем передана в ПДН для организации проведения профилактической работы в соответствии с законодательством.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большегруз перевернулся в Сызранском районе
19 ноября 2023, 13:26
Большегруз перевернулся в Сызранском районе
 С места ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение. Происшествия
450
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали двое
19 ноября 2023, 11:45
В Кировском районе Самары в ДТП пострадали двое
 С места ДТП госпитализирована 29-летняя женщина-пассажир Chevrolet Niva. Происшествия
522
Разыскан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала самарчанка
19 ноября 2023, 11:04
Разыскан водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадала самарчанка
Во время опроса задержанный пояснил, что не заметил женщину, а после наезда предложил ей помощь, но она отказалась. Происшествия
466
В центре внимания
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
132
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
194
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
184
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
183
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
467
Весь список