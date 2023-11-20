В Самаре водитель во дворе сбил ребенка

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19 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 15:15 час. 56-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, нарушил требования п. 8.12 ПДД РФ и возле д. 110Д на ул. 5-я просека, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 4-летнего пешехода, который двигался по дворовому проезду - находился на прогулке, в сопровождении родителей. Ребенку после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение. Информация о произошедшем передана в ПДН для организации проведения профилактической работы в соответствии с законодательством.