В Самаре водитель сбил женщину с ребенком

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15 июля на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Самаре. Молодой человек 1995 года рождения, привлекавшийся за 2021 год к административной ответственности за нарушение ПДД РФ 32 раза, двигался на автомобиле «Volkswagen Polo» по пр. Кирова. В районе дома № 139 по пр. Кирова, водитель не уступил дорогу пешеходу - женщине 1982 года рождения, которая перехода проезжую часть с несовершеннолетним мальчиком 2016 года рождения, по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил их. В результате ДТП оба пешехода госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.