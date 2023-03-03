В Самаре водитель сбил женщину и врезался в столб

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2 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Одно ТП произошло в 07:50 час. в Комсомольском районе г. Самара. 61-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Chevrolet», двигался по ул. Мурысева в направлении ул. Матросова. В пути следования напротив дома № 68 допустил наезд на 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположеном месте в зоне видимости пешеходного перехода, и затем наехал на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. С места происшествия женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.