В Самаре водитель сбил велосипедиста

131

Еще одно ДТП 22 января произошло в 14:30 час. в Советском районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора», двигался по ул. Красных Коммунаров в направлении ул. А. Матросова. В пути следования, напротив д. № 8, совершил наезд на 26-летнего велосипедиста, который следовал по проезжей части ул. Красных Коммунаров вдоль правого края проезжей части в прямом направлении. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.