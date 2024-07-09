В Самаре водитель сбил подростка, перебегавшего дорогу

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8 июля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 13:00 час. 20-летний водитель, управляя автомобилем Lifan Solano двигался по ул. Стара-Загора, со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Георгия Димитрова. В пути следования, напротив д. 177, допустил наезд на 15-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. Подростку назначено стационарное лечение.