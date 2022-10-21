В Самаре водитель сбил подростка на электросамокате

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20 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:20 в Октябрьском районе г. Самара. 47-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Nissan Almera», двигался по ул. Советской Армии в направлении ул. Ново-Садовая. В пути следования, напротив д. 202, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который пересекал на электросамокате проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства. Подросток доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.