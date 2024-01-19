В Самаре водитель сбил подростка и уехал

100

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении местного жителя 2007 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 15.01.2024 года примерно в 15:00 час. напротив дома 50 по ул.Печерской в городе Самаре, водитель, управляя легковым автомобилем (предположительно Geely Emgrand, серебристого цвета), совершил наезд на пешехода, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении, после чего, не оказав помощь пострадавшему подростку, скрылся с места происшествия.

Несовершеннолетний самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где после обследования медиками ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(846) 921-78-78, 8-9276-505-777. Либо обратиться по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.