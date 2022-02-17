В Самаре водитель сбил мужчину и уехал

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16 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 19:10 в Ленинском районе Самары. Водитель неустановленного автомобиля, выезжая с дворовой территории по ул. Галактионовская, напротив дома № 150 допустил наезд на мужчину-пешехода 1951 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам ДТП, а также ко всем, кто обладает информацией, свидетелям и очевидцам происшествия, имеющим видеорегистраторы в автомобилях, с просьбой обратиться в дежурную часть ОГИБДД У МВД России по г. Самаре, либо в ближайший отдел полиции или по телефону 112.