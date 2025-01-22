В Самаре водитель сбил 77-летнюю женщину-пешехода

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21 января на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 16:00 час. в Советском районе Самары. 44-летний водитель, управляя автомобилем Renault SR, двигался по ул. Гагарина в направлении ул. Карбышева. Напротив д. 95 он допустил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. С места происшествия женщина госпитализирована. Госавтоинспекторы, установив факт алкогольного опьянения водителя, собрали в отношении него административный материал.