В Самаре водитель сбил 64-летнюю женщину

122

4 декабря на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:10 час. в Кировском районе г. Самара. 28-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигался по ул. Ставропольская. В пути следования, при повороте направо, напротив дома №161, в нарушение требований п.10.1 ПДД РФ, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. С места происшествия женщина доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.