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В Самаре водитель без прав спровоцировал ДТП

29 сентября 2023 11:21
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В Самаре водитель без прав спровоцировал ДТП

28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.  

Одно из ДТП произошло в 12:25 в Советском районе г. Самара. Водитель 1986 года рождения, ранее лишенный права управления транспортного средства,  управляя автомобилем Datsun on-DO двигался по ул. Антонова-Овсеенко в сторону ул. Карбышева. В пути следования, возле дома № 7, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил наезд на стоящий автомобиль УАЗ 396295 под управлением водителя 1970 года рождения. От удара Datsun on-DO отбросило на автомобиль Hyundai Solaris под управлением водителя 1969 года рождения, который двигался в попутном направлении. С места ДТП пассажир  Datsun on-DO 1990 года рождения госпитализирован, пассажиру 2014 года рождения оказана разовая медицинская помощь на месте. Водитель Datsun on-DO отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Теги: ДТП

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