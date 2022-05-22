В Самаре ведется проверка по факту массового отравления кадетов

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По версии следствия, 21 мая 2022 года в медицинские учреждения города Самары были госпитализированы 29 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России в возрасте от 14 до 15 лет. По предварительным данным, у всех подростков наблюдаются признаки пищевого отравления. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации поданному факту проводится доследственнаяпроверка, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает ведомство.